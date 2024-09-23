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Мобилизационные показатели в украинской республике трехкратно увеличены. Об этом в своей колонке в украинской версии издания Forbes пишет глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
«Мы в три раза увеличили показатели мобилизации… Следующий шаг - реформа ТЦК (военкоматов, прим. ред.), — говорится в публикации.Вместе с тем точное количество мобилизованных в настоящее время Умеров не назвал. К слову, глава киевского режима Владимир Зеленский тоже любит умалчивать подробности. Деталям он предпочитает общие формулировки, одна из которых «все идет по украинскому плану».
Военное положение в республике ввели в конце февраля 2022 года. В рамках всеобщей мобилизации, которую ввели днем позже, людей стали хватать прямо на улицах.
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