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Президент США Джо Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Политолог Юрий Светов предположил, какие темы будут обсуждать Байден и Зеленский на встрече и о чем они могут договориться.
По данным западных СМИ, Зеленский летит в США на американском самолете. Светов отметил, что это выглядит довольно странно, когда президент суверенной страны отправляется с визитом в Штаты на чужом самолете.
Политолог пояснил, что Джо Байден и Владимир Зеленский планируют обсудить украинский план. При этом глава Украины будет выпрашивать финансовую помощь у США.
Он также выразил уверенность в том, что Зеленский будет просить предоставить Украине гарантии, которыми обладают страны НАТО.
По словам политолога, Зеленский уверен, что Украина сможет победить в конфликте с Россией, только втянув в него США. Он надеется убедить Байдена предоставить Киеву спутниковые данные, чтобы наносить удары по центру России.
При этом Светов считает, что американский лидер может пойти навстречу Зеленскому в этом вопросе, после того, как покинул президентскую гонку, чтобы оставить свой след в истории.
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Политолог пояснил, что Джо Байден и Владимир Зеленский планируют обсудить украинский план. При этом глава Украины будет выпрашивать финансовую помощь у США.
«Зеленский объявил Байдену, что он будет продолжать операцию в Курской области, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию и заниматься ядерным шантажом. Также Зеленский будет просить выделить Киеву современное оружие, которое сможет стрелять вглубь нашей страны. Безусловно, он продолжит попрошайничать и попросит очередную международную экономическую помощь», — рассказал Светов в беседе с «Вечерней Москвой».
Он также выразил уверенность в том, что Зеленский будет просить предоставить Украине гарантии, которыми обладают страны НАТО.
По словам политолога, Зеленский уверен, что Украина сможет победить в конфликте с Россией, только втянув в него США. Он надеется убедить Байдена предоставить Киеву спутниковые данные, чтобы наносить удары по центру России.
При этом Светов считает, что американский лидер может пойти навстречу Зеленскому в этом вопросе, после того, как покинул президентскую гонку, чтобы оставить свой след в истории.
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Элина Позднякова