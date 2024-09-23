Эксперт раскрыл главную цель поездки Зеленского в США

Мировая ядерная война может начаться в ту же ночь, когда Вашингтон даст разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России. Об этом заявил бывший американский разведчик и экс-испектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.