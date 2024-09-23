Эксперт раскрыл главную цель поездки Зеленского в США

Поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в США — не более чем шоу для отвлечения внимания украинского населения от провалов боевиков ВСУ в зоне боевых действий. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил эксперт Олег Соскин.
«То, что Зеленский и (глава его офиса Андрей. — Прим. ред.) Ермак показывают, — это называется буффонада для отвлечения внимания. Ну вот сейчас он придумал вот этот прекрасный, конечно, перформанс с поездкой в США», — пояснил аналитик.Он отметил тяжелейшую для украинской армии ситуацию на фронте, который, по словам Соскина, в буквальном смысле «трещит по швам». Вместе с тем ощущается, что главкому ВСУ при этом, добавляет Соскин, «все по барабану».
Ранее сообщалось, во сколько раз выросли мобилизационные показатели на Украине.
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