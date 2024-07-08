ФСБ: разведка Украины угрожала лётчику ВКС России и его родным

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Российский военный летчик, которого вербовали для проведения операции по угону ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ, рассказал, что ему поступали угрозы и требования поджечь авиатехнику. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Летчик пояснил, что ему прилагали за угон самолёта на Украину 3 миллиона долларов и итальянское гражданство.
Кроме того, неизвестные угрожали ему и его семье. Также злоумышленники требовали поджечь авиатехнику и предоставить данные по российским самолетам.
Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить угон. Выяснилось, что за подготовкой и реализацией операции стоят спецслужбы стран НАТО.
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Кроме того, неизвестные угрожали ему и его семье. Также злоумышленники требовали поджечь авиатехнику и предоставить данные по российским самолетам.
Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить угон. Выяснилось, что за подготовкой и реализацией операции стоят спецслужбы стран НАТО.
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Анастасия Хохлова