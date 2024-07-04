ФСБ задержала командира бригады ВС РФ Городилова по подозрению в мошенничестве

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Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова. Его подозревают в мошенничестве. Об этом пишет «Ъ».
Сообщается, что задержан он был в Рязани, а после доставлен в Москву. Командир проходит подозреваемым по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. В отношении Городилова будут проведены следственные действия, а после этого, 4 июля, следствие обратится в суд, где ему будет избрана мера пресечения.
Хищения на какую сумму вменяются Городилову неизвестно. Отмечается, что он находится под санкциями США и других стран. В уголовном деле числится как командир десантно-штурмового полка.
Тамбовский суд опроверг удовлетворение иска Генпрокуратуры к Шефлеру. Юрий Викторович Шефлер — российский предприниматель, миллиардер, владелец SPI Group, крупного производителя алкогольных напитков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Хищения на какую сумму вменяются Городилову неизвестно. Отмечается, что он находится под санкциями США и других стран. В уголовном деле числится как командир десантно-штурмового полка.
Тамбовский суд опроверг удовлетворение иска Генпрокуратуры к Шефлеру. Юрий Викторович Шефлер — российский предприниматель, миллиардер, владелец SPI Group, крупного производителя алкогольных напитков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова