ФСБ провела обыски в управлении по противодействию коррупции

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Сотрудники ФСБ провели обыски в здании Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе, сообщает «Фонтанка».
На данный момент о причинах обыска не уточняется. 78.ru заявляет, что отдел, где проводились обыски занимался расследованием хищений бюджетных средств. При этом сам обыск был фиктивным.
В следственном действии принимали участие сотрудники СК и Управления собственной безопасности МВД региона.
Ранее в том же самом здании два года назад проводились обыски по делу о незаконной банковской деятельности.
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В следственном действии принимали участие сотрудники СК и Управления собственной безопасности МВД региона.
Ранее в том же самом здании два года назад проводились обыски по делу о незаконной банковской деятельности.
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Олег Дикий