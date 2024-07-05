ФСБ: В ДНР найден заминированный схрон с оружием

Фото: istockphoto / Wachira Wacharapathom
В Володарском районе Донецкой Народной Республики нашли тайник с оружием, который был заминирован.
Обнаруженный заминированный схрон с оружием был заготовлен украинскими диверсионными группами.
По данным службы, схрон был заготовлен в 2022 году украинскими диверсионно-разведывательными группами для проведения террористических актов в ДНР.
Изъятые взрывные устройства были утилизированы на специальном полигоне.
Читайте также:
В Курской области украинская ракета попала в здание музыкальной школы
ВСУ нанесли массированный удар по территории РФ минувшей ночью
Бьют по своим: ВСУ обстреляли сослуживцев в Стельмаховке
«В ходе оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике в Володарском районе обнаружен заминированный схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими диверсионными группами. В схроне находились гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка, 300 патронов к стрелковому оружию», — сказали в ФСБ.
По данным службы, схрон был заготовлен в 2022 году украинскими диверсионно-разведывательными группами для проведения террористических актов в ДНР.
Изъятые взрывные устройства были утилизированы на специальном полигоне.
Читайте также:
В Курской области украинская ракета попала в здание музыкальной школы
ВСУ нанесли массированный удар по территории РФ минувшей ночью
Бьют по своим: ВСУ обстреляли сослуживцев в Стельмаховке
Мира Полтева