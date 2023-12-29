ФСБ: Украинский нацбат «Айдар»* внесли в список террористических организаций

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Украинский националистический батальон «Айдар»* внесли в список террористических организаций, соответствующая информация опубликована на официальном сайте ФСБ РФ.
Штурмовой батальон «Айдар»* был создан в мае 2014 году по инициативе коменданта «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука и, изначально, было укомплектовано добровольцами. Батальон принадлежал к территориальной обороне Луганской области, однако, позже, вошёл в состав Сухопутных войск ВСУ.
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*признан террористической организацией и запрещен в РФ
Евгения Парфентьева