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Рогов: Система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

28 декабря 2023, 21:24
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО отразила атаку ВСУ на город Мелитополь в Запорожской области, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Мелитополе громко. Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем», — прокомментировал систему Рогов.

Ранее украинские военные атаковали завод электротехнической продукции «Стрела» в Брянской области. По информации Telegram-канала Mash, в результате атаки пострадала 45-летняя местная жительница. Осколок боеприпаса попал ей в спину. Тогда сообщалось, что Вооружённые силы Украины ведут атаку российского региона при помощи реактивных систем залпового огня.

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De Telegraaf: В Нидерландах боятся войны с Россией
28 декабря 2023, 21:12

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Нидерландская война должна постоянно пополняться новобранцами из-за угрозы войны с Россией, с таким заявлением выступил уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами страны Мартин Вийнен в интервью для De Telegraaf.
«Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», — прокомментировал ситуацию Вийнен.

Он также отметил, что армия Нидерландов должна постоянно пополняться резервистами и добровольцами, чтобы, в случае угрозы со стороны России, суметь противостоять ей.

Ранее стало известно, что Нидерланды подготовили 18 истребителей F-16 для передачи Украине. Как отметил премьер-министр страны Марк Рютте, передача Киеву F-16 была одним из самых главных пунктах в договорённостях о поддержке Вооружённых сил Украины.

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#война
#россия
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С 2022 года Киев принудительно эвакуировал из ДНР 100 тысяч человек
28 декабря 2023, 20:39

Фото: iStock/YakubovAlim

С августа 2022 года Киев принудительно эвакуировал с подконтрольной ему территории ДНР более 100 тысяч человек, об этом сообщает украинское министерство по вопросам реинтеграции в своём Telegram-канале.
«Обязательная эвакуация населения Донецкой области (подконтрольная Киеву часть ДНР — ред.) началась в августе 2022 года. С этого времени в ее пределах в безопасные регионы переместились более 100 тысяч граждан. Среди них — более 13,2 тысячи детей и более 4,8 тысячи маломобильных», — прокомментировали ситуацию в украинском ведомстве.

Принудительно эвакуированных жителей Донецкой области перевозят в Житомирскую, где селят в бесплатных приютах.

Напомним, на этой неделе российские военные освободили город Марьинка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Западные и российские эксперты сходятся в том, что эта победа крайне сильно ослабила и без того не прочную оборону ВСУ.

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Депутат Рады выступил против репрессивных методов мобилизации на Украине
Депутат Рады Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации на Украине
28 декабря 2023, 20:20

Фото: iStock/Olena_Z

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, которые прописаны в новом законопроекте о призыве на военную службу. Об этом Чернев сообщил в эфире телеканала «Рада».
Он отметил, что украинцы демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. По мнению Чернева, важно предоставлять максимальную информацию гражданам Украины о том, что будет происходить после того, как придут в военкомат.

Парламентарий подчеркнул, что людей необходимо мотивировать, а не запугивать, так как они считают, что как только их отправят на линию боевого соприкосновения, то они сразу же погибнут.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал готовящийся законопроект о мобилизации, однако выступил против не отвечающих интересам украинских войск пунктов, в особенности, не поддержал женскую мобилизацию.

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Женщина пострадала при обстреле ВСУ брянского поселка Суземка
Богомаз: обстреле ВСУ брянского поселка Суземка пострадала мирная жительница
28 декабря 2023, 19:03

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская сторона обстреляла поселок Суземка в Брянской области, пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Под обстрелом украинских террористов поселок Суземка. По гражданским объектам выпущено более 15 снарядов. По предварительной информации, ранение получила мирная жительница», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также глава региона добавил, что в результате украинского обстрела повреждены 11 частных домов и административное здание. При этом одна хозпостройка полностью уничтожена. Также повреждения получили автомобили. Частично нарушено энергоснабжение. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела.

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«Три дня»: В ДНР предсказали, когда на Украине закончится американская помощь
Гагин: Предоставленные Украине США 250 миллионов долларов закончатся через 3 дня
28 декабря 2023, 18:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Помощь, которую Соединённые Штаты выделили Украине, закончится через три дня, с таким заявлением выступил советник главы ДНР Ян Гагин.
«На днях было заявлено о новогодней помощи Украине госдепартаментом Соединённых Штатов, она, предположительно, составит 250 млн долларов. Если верить тому же госдепартаменту Соединённых Штатов, то Украина ежедневно тратит на войну с русскими около 100 млн долларов, получается простая арифметика», — подчеркнул Гагин.

Таким образом, выделенных денег Украине едва ли хватит на три дня войны, заключил советник.

Гагин напомнил, что на Украине, помимо специальной военной операции, есть ещё масса нерешённых глобальных вопросов. Страну накрыл демографический кризис, качественно работающая промышленность там практически отсутствует, а экономика и вовсе терпит полный крах.

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На Украине признали, что в Стамбуле Путин желал достичь мира с Украиной
Экс-замглавы МИД Украины Чалый: в Стамбуле Путин хотел достичь мира
28 декабря 2023, 18:42

Фото: iStock/Diy13

Бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый признался, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году, стороны достигли определенного компромисса и приблизиться к мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Тогда Чалый вошел в состав группы переговорщиков со стороны Украины. По его словам, российская и украинская делегации почти два месяца обсуждали соглашение о мирном урегулировании конфликта сторон.

Он отметил, что уже к концу апреля 2022 года конфликтующие стороны были максимально близки к мирному урегулированию конфликта. Однако «какие-то причины» достигнутые договоренности сорвались.

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«Он сбежит»: В Словакии предсказали следующий шаг Зеленского
Hlavný dennik: Зеленский сбежит, когда Россия разоружит Украину
28 декабря 2023, 17:44

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский сбежит из страны, когда Россия окончательно её разоружит, об этом пишет словацкий журналист Душан Янек в своей статье для Hlavný dennik.
«Владимир Путин не допустит, чтобы НАТО переступила границу Украины. Это означало бы конец. Единственное рациональное решение для Украины — латентно капитулировать и принять условия, поставленные Путиным», — прокомментировал ситуацию Янек.

По его словам, после того, как Киеву придётся подписать мир с Москвой, Зеленский сбежит из страны и будет доживать свой век на украденные миллионы.

Журналист также отметил, что Европейскому союзу стоит поддерживать хорошие отношения с Россией, иначе, он просто развалится и перестанет существовать.

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#украина
#сво
#всу
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Экс-депутат Рады признал превосходство ВС РФ по всем направлениям
Экс-депутат Рады Лапин: ВС РФ превосходят ВСУ по всем позициям
28 декабря 2023, 17:34

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России превосходит украинскую по всем направлениям. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Лапин.
«У россиян есть колоссальные резервы и преимущество по всем позициям. Вот возьмите любую позицию, например, танки. У них их тысячи, а у нас около сотни, и то это танки, которые нам дали», - пожаловался Лапин в эфире YouTube-канала «Сейчас».

Он также привел в пример тот факт, что у российской армии сотни самолетов, которые успешно выполняют свои боевые задачи, в то время как Украина мечтает хотя бы о пятидесяти.

Также Лапин добавил, что ВСУ довольно сложно справляться с российскими дронами, так как в украинском арсенале нет необходимых систем радиоэлектронной борьбы.

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В США назвали города, которые Украина будет вынуждена отдать России
Экс-разведчик Риттер: Украине придется отдать РФ Харьков, Одессу и Николаев
28 декабря 2023, 17:02

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ постепенно потеряют боеспособность и будут вынуждены отступать, а Днепропетровск, Харьков, Николаев и Одесса перейдут под контроль российских сил. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Украинская армия разваливается. Ей придется быстро принимать решение об отступлении к Днепру. Это ускорит процесс освобождения Россией Харькова, Днепропетровска и Николаева», —такое мнение высказал Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном.

Он подчеркнул, что не знает, что могут предпринять российские военные в зоне спецоперации, однако выразил уверенность в том, что Одесса перейдет в состав России. Эти действия обезопасят Крым от ракетных ударов со стороны Украины.

Ранее народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Украине каждый пять минут погибает или получает ранение гражданин страны. Исходя из этих данных, суточные потери страны погибшими и ранеными составляют 288 человек (или 105 тысяч 120 человек в год).

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