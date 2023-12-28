Рогов: Система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

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Российская система ПВО отразила атаку ВСУ на город Мелитополь в Запорожской области, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В Мелитополе громко. Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем», — прокомментировал систему Рогов.
Ранее украинские военные атаковали завод электротехнической продукции «Стрела» в Брянской области. По информации Telegram-канала Mash, в результате атаки пострадала 45-летняя местная жительница. Осколок боеприпаса попал ей в спину. Тогда сообщалось, что Вооружённые силы Украины ведут атаку российского региона при помощи реактивных систем залпового огня.
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Евгения Парфентьева