Mash: ВСУ атаковали радиозавод «Стрела» в Брянской области

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Вооружённые силы Украины атаковали радиозавод «Стрела» в Брянской области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, а результате атаки на завод, расположенный в посёлке Суземка, пострадал один человек.
Сообщается, что 45-летнюю местную жительницу госпитализировали в больницу, осколок боеприпаса попал ей в спину.
Помимо этого, в жилом доме, в который попал снаряд, сейчас полыхает пожар.
Отмечается, что обстрел Брянской области ВСУ ведут из реактивных систем залпового огня.
Напомним, минувшей ночью над территорией Крыма были сбиты два беспилотника Вооружённых сил Украины. Атака на полуостров была предотвращена с помощью дежурных средств ПВО.
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Сообщается, что 45-летнюю местную жительницу госпитализировали в больницу, осколок боеприпаса попал ей в спину.
Отмечается, что обстрел Брянской области ВСУ ведут из реактивных систем залпового огня.
Напомним, минувшей ночью над территорией Крыма были сбиты два беспилотника Вооружённых сил Украины. Атака на полуостров была предотвращена с помощью дежурных средств ПВО.
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Евгения Парфентьева