Гладков: ВСУ обстреляли посёлок в Белгородской области из РСЗО «Град»

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Украинские войска открыли огонь по Белгородскому посёлку Уразово, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По словам Гладкова, удар пришёлся по посёлку Уразово Валуйского городского округа.
Вооружённые силы Украины атаковали мирный населённый пункт при помощи реактивных систем залпового огня «Град».
Губернатор также подчеркнул, что на месте происшествия работают все экстренные службы. Правоохранители продолжают подомовой обход пострадавшего района.
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Вооружённые силы Украины атаковали мирный населённый пункт при помощи реактивных систем залпового огня «Град».
«По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений», — прокомментировал ситуацию Гладков.
Губернатор также подчеркнул, что на месте происшествия работают все экстренные службы. Правоохранители продолжают подомовой обход пострадавшего района.
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Евгения Парфентьева