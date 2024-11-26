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ФСБ выявила в работе британского дипломата признаки разведдеятельности

ФСБ: британскому дипломату Прайору предписали покинуть РФ в двухнедельный срок
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожает безопасности России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Отмечается, что Прайор под прикрытием посольства производит незаявленное разведприсутствие.

В спецслужбе сообщили, что Прайор был направлен в Москву по линии директората Восточной европы и Центральной Азии. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России в августе. К тому же, при получении разрешения на въезд в Россию он намеренно указал ложные сведения, нарушив тем самым законодательство РФ.



В результате было решено лишить Уилкса Эдварда Прайора аккредитации. Ему предписано покинуть страну в течение двух недель.

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#россия
#посольство
#разведка
#политика
Госдума приняла закон о распространении действия ОСАГО на Белоруссию
26 ноября 2024, 15:32

Фото: iStock/anyaberkut

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о распространении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Документ инициирован правительством России.
Отмечается, что законом предусматривается создание в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Из документа следует, что правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства могут наделяться исключительно страховщики, постоянно проживающие на территории России или Белоруссии. Их транспортное средство также должно быть зарегистрировано в одной из стран.

Также подчёркивается, что оператор автоматизированной информационной системы страхования с целью проверки факта заключения договоров ОСАГО и противодействия мошенничеству в страховании в случае пересечения водителями государственной границы России осуществляет в режиме реального времени обмен с сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, профессиональным объединением страховщиков сведениями о заключённых договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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#оператор
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Британского посла Найджела Кейси вызвали в МИД РФ
26 ноября 2024, 15:30

Фото: iStock/iDymax

Посла Великобритании в РФ Найджела Кейси вызвали в российский МИД. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, об этом сообщает РИА Новости.
«В МИД вызван британский посол», — сказала она.
Причины вызова посла не сообщаются. На данный момент Найджел Кейси уже прибыл в здание дипмиссии на Смоленской. Комментарии он давать отказался и молча прошел к зданию.

Ранее в ФСБ сообщили, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожает безопасности России. Отмечается, что Прайор под прикрытием посольства производит незаявленное разведприсутствие.
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#здание
#фсб
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Министр ВВС США Кендалл ожидает начала войны с РФ или КНР в любой момент
26 ноября 2024, 15:10

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Война между Соединёнными Штатами и Россией или Китаем вовсе не является чем-то маловероятным. Она может начаться в любой момент.
Такое мнение в интервью журналу Newsweek высказал министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кедалл. Он также добавил, что Пекин располагает оружием, предназначенным для поражения сил США в западной части Тихого океана, в частности, на Тайване и в Южно-Китайском море.

Кремль неоднократно подчёркивал, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического блока, но будет реагировать соответствующим образом на любые действия, представляющие угрозу для её интересов и безопасности. Москва открыта для диалога, но исключительно на равноправной основе, для чего Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы.

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Песков удивился решению Германии не использовать «Северный поток 2»
26 ноября 2024, 14:52

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что можно лишь недоумевать, почему Германия исходя из экономических соображений не использует Северный поток 2».
«[Германия] предпочитает обеспечивать энергоресурсы по более высокой цене и из других источников. Но это дело Федеративной Республики Германии», — отметил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителя сми о «Северном потоке 2».
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что использование «Северного потока 2» могло положительно повлиять на промышленность ФРГ.

«Северный поток 2» — экспортный газопровод из Российской Федерации в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершилось в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию его так и не ввели. В сентябре 2022 года после взрывов разрушилась одна из ниток «Северного потока 2» и две нитки параллельного экспортного «Северного потока».

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#германия
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Нарышкин: Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине
26 ноября 2024, 14:48

Фото: iStock/3dmitry

Россия категорически отвергает возможность заморозки конфликта на Украине. Чем быстрее это поймут на Западе, тем лучше будет для всех сторон, отметил в беседе с журналистами директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Он подчеркнул, что российская сторона категорически отвергает замораживание конфликта. Требуется долгосрочный мир, который, прежде всего, должен быть обеспечен для россиян, а также для жителей всего Европейского континента. И условием этого мира является устранение всех причин, которые вызвали конфликт на Украине.

Нарышкин отметил, что Россия открыта к переговорам, условия которых озвучил президент страны Владимир Путин во время совещания с руководящим составом МИД РФ в июне этого года.

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#свр
#украина
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#конфликт
#политика
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Россиянам в Грузии рекомендовали не посещать людные места
26 ноября 2024, 14:41

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Россиянам, находящимся в Грузии, рекомендовали воздержаться от посещения мест, где наблюдается большое скопление людей. Такое предупреждение сделали в секции интересов России при посольстве Швейцарии в закавказской республике.
При этом дипломаты подчеркнули, что нынешнее политическое противостояние в стране не представляет какой-либо опасности для российских туристов, обстановка остаётся спокойной, передают «Известия». Тем не менее, гражданам России не рекомендовано посещать места массового скопления людей, а также места проведения митингов, демонстраций и акций протеста.

Сотрудники дипломатической миссии также подчеркнули, что до настоящего момента не зарегистрировано ни одного обращения в секцию граждан России в связи с массовыми политическими акциями и связанными с ними инцидентами.

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#обращения
#сотрудники
#грузия
#посольство
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В Афинах проходит многотысячный митинг против визита генсека НАТО и помощи Киеву
26 ноября 2024, 14:38

Фото: iStock/maksicfoto

В Афинах начался многотысячный митинг против визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Грецию и оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что участники протеста называют Рютте «непрошенным», выступая против его визита в Афины. Также демонстранты призывают не вовлекать Грецию в конфликты на территориях других государств и закрыть находящиеся в стране американские военные базы. Кроме того, митингующие требуют остановить военную поддержку Украины и Израиля.

Митинг в греческой столице организовали Компартия Греции и Коммунистическая молодёжь Греции. Демонстрация разворачивается во время проведения переговоров Рютте с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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#митинг
#греция
#политика
#украина
#нато
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Турция добивается от США исключений в вопросе санкций для Газпромбанка
26 ноября 2024, 14:11

Фото: istockphoto/MikeMareen

Санкции, введённые США в отношении Газпромбанка, негативно сказываются на Турции. Министерство иностранных дел республики ведёт переговоры с американской стороной для урегулирования вопроса оплаты за импортируемый из России природный газ.
Об этом сообщил глава министерства энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Его слова приводит телеканал NTV после заседания кабинета министров, прошедшего в понедельник, 25 ноября.

«Конечно, решение о санкциях влияет на Турцию. Если мы не можем платить, мы не можем покупать газ», — сказал министр.

Глава турецкого энергетического ведомства рассказал, что министерство иностранных дел страны продолжает переговоры. Он напомнил, что в прошлом году, когда против Ирана были введены санкции, для природного газа из этой страны было сделано исключение. Байрактар считает, что США следует сделать такое же исключение в отношении российского природного газа.

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#переговоры
#турция
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«Байден на краю ядерного конфликта»: в Госдуме ответили на возможную передачу ЯО Киеву
Белик: Байден пойдет против США, если передаст ядерное оружие Украине
26 ноября 2024, 14:07

Джо Байден (фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден пойдет против своей страны, если решит передать Украине ядерное оружие. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, из-за таких провокаций американский лидер «напоминает человека, с разбега прыгающего в пропасть и тащащего за собой других».
«Волнения адекватных людей в США закономерны: они понимают, что за таким шагом последует ответ, а Байден фактически идёт против своей страны. Решиться на передачу Украине ядерного оружия, не осознавая последствий, — как минимум странно и опрометчиво, а осознавая последствия, — вообще верх безумия», — пояснил он в беседе с RT.
Белик добавил, что Россия готова к любому варианту развития событий, а также способна ответить на него.

В то же время политолог Сергей Маркелов считает, что этот инфоповод — лишь часть пропаганды, направленной на «обогрев ушей» сторонников. В беседе с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что никакой передачи ЯО в руки Киева не будет.
«Но, конечно же, никакой передачи ядерного оружия Украине не будет. Понятно, что по Конституции США Байден еще может до января принимать какие-то решения в рамках угрозы безопасности страны. Но на самом деле 99 из 100 процентов политических решений принимает «коллективный Байден», — объяснил эксперт.
Политолог отметил, что подобные решения строго регламентированы, нельзя просто так передать другой стране ядерное оружие. Даже если учитывать различные хитрости и способы обойти те или иные запреты, то все равно в этом случае, полагает Маркелов, никто не будет этим заниматься.
«Если мы с вами гипотетически рассматриваем этот сценарий, как у голливудского фильма, то там будут и госизмена, и Байден против Америки, и громкие судебные процессы. Это будет что-то со словом «гейт», какой-нибудь «Байден-гейт» или «Ядерный гейт» и так далее», — выразил мнение политолог.
Напомним, ранее газета The New York Times писала, что чиновники из США и Европы выдвинули вариант возвращения американскими властями ядерного оружия на Украину. После этого конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин заявила, что это полностью безумная идея, которая противоречит конституции и, возможно, является актом государственной измены.

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