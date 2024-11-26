ФСБ выявила в работе британского дипломата признаки разведдеятельности

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Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожает безопасности России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Отмечается, что Прайор под прикрытием посольства производит незаявленное разведприсутствие.
В спецслужбе сообщили, что Прайор был направлен в Москву по линии директората Восточной европы и Центральной Азии. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России в августе. К тому же, при получении разрешения на въезд в Россию он намеренно указал ложные сведения, нарушив тем самым законодательство РФ.
В результате было решено лишить Уилкса Эдварда Прайора аккредитации. Ему предписано покинуть страну в течение двух недель.
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В спецслужбе сообщили, что Прайор был направлен в Москву по линии директората Восточной европы и Центральной Азии. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России в августе. К тому же, при получении разрешения на въезд в Россию он намеренно указал ложные сведения, нарушив тем самым законодательство РФ.
В результате было решено лишить Уилкса Эдварда Прайора аккредитации. Ему предписано покинуть страну в течение двух недель.
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Анастасия Чинкова