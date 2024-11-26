Суд заочно арестовал журналистку France 24 за незаконное пересечение границы России

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Ленинский районный суд Курска заочно арестовал журналистку французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент за незаконное проникновение на территорию региона. Об этом объединённая пресс-служба судебной системы Курской области сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что репортёра обвиняют в незаконном пересечении границы России. Она въехала на территорию российского региона на транспортном средстве ВСУ с целью провести съёмку репортажа в Суджанском районе.
ФСБ России возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы РФ в отношении иностранных журналистов, въехавших в Курскую область, 7 октября. В числе тех, на кого открыли дела – журналистка Кэтрин Норрис Трент и сотрудник швейцарского издательского холдинга СН Media Курт Пельда.
По данным ведомства, в общей сложности с 17 августа были открыты дела на 14 зарубежных журналистов, незаконно прибывших на территорию России.
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ФСБ России возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы РФ в отношении иностранных журналистов, въехавших в Курскую область, 7 октября. В числе тех, на кого открыли дела – журналистка Кэтрин Норрис Трент и сотрудник швейцарского издательского холдинга СН Media Курт Пельда.
По данным ведомства, в общей сложности с 17 августа были открыты дела на 14 зарубежных журналистов, незаконно прибывших на территорию России.
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Анастасия Чинкова