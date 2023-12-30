ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» в список террористических организаций

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ФСБ внесла боевое подразделение ВСУ «Русский добровольческий корпус»* в список террористических организаций. Об этом пишет «Российская газета».
Отмечается, что организацию признали террористической решением Второго Западного окружного военного суда, которое было принято 16 ноября 2023 года.
Также суд также в ноябре этого года приговорил к пожизненному лишению свободы лидера организации Дениса Капустина**. Он обвиняется в государственной измене и террористической деятельности.
Напомним, что в марте подразделением «Русский добровольческий корпус» была произведена атака на село в Брянской области, в результате чего один человек погиб, ребёнок получил ранения.
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*организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ
**внесён в список террористов и экстремистов
Также суд также в ноябре этого года приговорил к пожизненному лишению свободы лидера организации Дениса Капустина**. Он обвиняется в государственной измене и террористической деятельности.
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*организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ
**внесён в список террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова