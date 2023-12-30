Зеленскому сообщили, какой «сюрприз» ему приготовила Россия на Новый год

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Штрафы за использование петард определяются в соответствии с требованиями, установленными местными органами власти, сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов агентству «Прайм».
Он подчеркнул, что в некоторых регионах существует полный запрет на использование петард и фейерверков, что подразумевает возможные штрафы для всех нарушителей. В других регионах, включая Москву, централизованные городские мероприятия были отменены, но запрет на петарды для граждан не введен.
Чтобы избежать штрафов, важно правильно выбирать место для запуска. По общим правилам, это недопустимо в жилых районах и лесах. Рекомендуется использовать одну из разрешенных площадок, список которых обычно публикуется местными властями перед праздником.
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«Отмена салютов означает отказ администрации от проведения централизованных городских мероприятий по запуску фейерверков. В некоторых случаях применяется полный запрет на фейерверки, даже для частных лиц», — пояснил эксперт.
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Артем Кузьмин