Массированные удары по территории Украины показали, что её ждёт в 2024 году

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Российские удары по объектам критической инфраструктуры на территории Украины наглядно показали, что ожидает страну следующем году. Такое мнение высказал военный эксперт Карло Масала.
Масала считает, что следующий год во многом станет определяющим для Украины, так как она лишится поддержки западных союзников и вынуждена будет сама себя обеспечивать всем необходимым. Есть большие сомнения в том, что Киев сможет удержать свои позиции, резюмировал эксперт.
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Александр Бойцов