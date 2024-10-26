В России арестовали имущество сына Порошенко

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Судебные приставы арестовали имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, передает РИА Новости со ссылкой на информацию банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов РФ.
Отмечается, что исполнительное производство в отношении Алексея Порошенко было возбуждено в январе 2024 года. Им занимается главное межрегиональное (специализированное) управление ведомства.
Согласно информации агентства, в июле текущего года судебные приставы передали в доход РФ акции кондитерской фабрики, которая принадлежит бывшему украинскому лидеру. Уточняется, что производство на предприятии в Липецкой области было остановлено в 2017 году.
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