ФСВТС выведена из подчинения Минобороны РФ

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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству выведена из подчинения Минобороны РФ, соответствующая информация содержится в указе главы РФ Владимира Путина.
Согласно приложению к указу, где передается структура министерств и федеральных служб, в подчинении Минобороны остается только одно ведомство — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. ФСВТС же находится в числе федеральных служб, подчиненных президенту.
Напомним, 7 мая состоялась инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ, после этого правительство сложило свои полномочия.
Позже Владимир Путин подписал указ, возвращающий полномочия председателя правительства Михаилу Мишустину. Он занимает эту должность с 2020 года.
11 мая глава российского государства утвердил новую структуру правительства РФ.
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Напомним, 7 мая состоялась инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ, после этого правительство сложило свои полномочия.
Позже Владимир Путин подписал указ, возвращающий полномочия председателя правительства Михаилу Мишустину. Он занимает эту должность с 2020 года.
11 мая глава российского государства утвердил новую структуру правительства РФ.
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Евгения Парфентьева