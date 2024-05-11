Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что под изменение попало распределение полномочий между вице-премьерами. В новом составе нет замглавы кабмина - руководителя Минпромторга.
Согласно указу, председатель правительства РФ имеет десять заместителей. Уточняется, что полпред президента в ДФО и руководитель аппарата премьер-министра будут иметь статус заместитель председателя правительства.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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Согласно указу, председатель правительства РФ имеет десять заместителей. Уточняется, что полпред президента в ДФО и руководитель аппарата премьер-министра будут иметь статус заместитель председателя правительства.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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