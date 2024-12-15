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Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что обсудил со своими чиновниками помощь Сирии, заявил он в ходе обращения к украинскому народу в своём Телеграм-канале.
По словам Владимира Зеленского, Украина выражает готовность отправить в Арабскую Республику гуманитарный груз в виде зерна и муки, а ещё масла.
Глава киевского режима подчеркнул, что Украина начнёт переговоры с иными действующими в Ближневосточном регионе державами для того, чтобы приступить к доставке гуманитарных грузов.
Владимир Зеленский уточнил, что правительство выделило зерновые, масло и иные продукты питания, которые могут оказаться полезны для жителей Сирии. Информация о том, как много ресурсов собираются поставить Дамаску, не раскрывается.
Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания решили установить контакты с новыми властями Сирии. Париж собирается направить четырёх дипломатов в Дамаск после 12-летнего разрыва дипломатических отношений.
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Глава киевского режима подчеркнул, что Украина начнёт переговоры с иными действующими в Ближневосточном регионе державами для того, чтобы приступить к доставке гуманитарных грузов.
Владимир Зеленский уточнил, что правительство выделило зерновые, масло и иные продукты питания, которые могут оказаться полезны для жителей Сирии. Информация о том, как много ресурсов собираются поставить Дамаску, не раскрывается.
Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания решили установить контакты с новыми властями Сирии. Париж собирается направить четырёх дипломатов в Дамаск после 12-летнего разрыва дипломатических отношений.
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Ольга Енгалычева