МИД РФ сообщил об эвакуации части персонала загранпредставительств в Дамаске

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Россия вывезла часть персонала из загранпредставительств в Дамаске. Об этом в своём Telegram-канале написал департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.
Отмечается, что 15 декабря в аэропорт Чкаловский в Москве прибыл спецборт ВКС Минобороны РФ из авиабазы Хмеймим. На борту находилась часть персонала российских загранпредставительств в Дамаске.
Также российская сторона эвакуировала часть персонала дипмиссий Китая, Белоруссии и Абхазии.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что российское посольстве в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжает работать в штатном режиме.
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Также российская сторона эвакуировала часть персонала дипмиссий Китая, Белоруссии и Абхазии.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что российское посольстве в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжает работать в штатном режиме.
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Анастасия Чинкова