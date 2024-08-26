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Атаковав территорию Курской области, Украина не только пересекла границы России. Она также пересекла установленные Вашингтоном красные линии.
Об этом пишет издание The Financial Times. В публикации отмечается, что главные опасения администрации Белого дома по поводу украинского конфликта связаны с возможным началом ядерной войны с Россией, поэтому чиновники в Вашингтоне поставили своей целью избежать подобного развития событий. Однако недавние действия Киева в ходе конфликта как раз могут спровоцировать столкновение ядерных держав, предупреждает автор статьи.
ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа с целью захвата территории. Их продвижение было остановлено. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на рубежи государственной границы.
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Александр Бойцов