Песков: ответ РФ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет

Фото: Сайт Кремля
Враждебные действия Вооружённых сил Украины (ВСУ), включая атаки в Курской области, не останутся без ответа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщили в ТАСС.
Дмитрий Песков прокомментировал слова посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что руководство России приняло решение об ответе на действия ВСУ в Курской области.
6 августа ВСУ начали массированную атаку на Курскую область. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жители приграничных районов эвакуируются в безопасные места.
«Здесь речь не идёт об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут оставаться без соответствующего ответа. Он обязательно будет», — сказал Песков.
6 августа ВСУ начали массированную атаку на Курскую область. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жители приграничных районов эвакуируются в безопасные места.
По информации МЧС РФ, в 197 пунктах временного размещения, которые расположены в 28 регионах страны, находятся более 11,5 тысячи человек, из них свыше 3,5 тысячи — дети.
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Мира Полтева