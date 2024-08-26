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Если киевский режим пойдет на удары по Москве или Санкт-Петербургу для принуждения РФ к диалогу, то украинская республика перестанет существовать, высказал свое мнение в соцсетях американский отставной разведчик Скотт Риттер.
«Если Украина решится нанести удары по двум самым крупным городам России, то не удивляйтесь, если в итоге Украины больше не будет», — гласит публикация Риттера.По словам экс-разведчика США, в этом случае РФ располагает ракетным комплексом «Авангард», способным задействовать ракеты как с ядерной, так и неядерной боевыми частями.
«Остается только надеяться, что используют лишь неядерную боеголовку», — заключил Риттер.Ранее британское издание The Guardian информировало, что украинская сторона хочет воспользоваться дальнобойными вооружениями Запада, чтобы бить вглубь российских территорий для влияния на начало диалога с Москвой.
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