FT: Боррель назвал становление Палестины лучшей гарантией безопасности Израиля

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Становление суверенного государства Палестина станет лучшей гарантией безопасности для Израиля, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей статье для Financial Times.
«Мы должны сохранять возможность установления мира открытой. Моя недавняя поездка в регион укрепила мою убежденность в том, что лучшей гарантией безопасности Израиля является создание палестинского государства», - написал Боррель в своей статье.
По мнению дипломата, только установленная государственная система сможет предотвратить дальнейшие нападения движения ХАМАС на соседние регионы, в том числе Израиль.
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