FT: Для Зеленского наступил «заключительный акт» пребывания у власти

Избранный премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом в том случае, если последний выразит уважение к суверенитету страны. Об этом Карни сказал на пресс-конференции на сталелитейном заводе в Гамильтоне.