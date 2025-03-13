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Правление просроченного украинского президента Владимира Зеленского подходит к концу. В настоящее время для него наступил последний акт нахождения у власти.
Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного чиновника киевской администрации.
В публикации отмечается, что политические оппоненты киевского лидера, поддержавшие его после перепалки с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, уже готовятся к выборам и налаживают новые блоки и союзы. В частности, по информации издания, некоторые члены оппозиции уже стали устанавливать контакты с представителями администрации Белого дома.
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«Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского. И в горячей фазе войны», —сказал собеседник газеты.
В публикации отмечается, что политические оппоненты киевского лидера, поддержавшие его после перепалки с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, уже готовятся к выборам и налаживают новые блоки и союзы. В частности, по информации издания, некоторые члены оппозиции уже стали устанавливать контакты с представителями администрации Белого дома.
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Александр Бойцов