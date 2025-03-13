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Песков: Кремль работает над более продуманными вариантами документа по Украине

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, Москва работает над более продуманными вариантами документа по Украине. Об этом Песков рассказал The Washington Post.
«Мы работаем над более продуманными вариантами», — заявил Песков газете.

Свой комментарий пресс-секретарь дал на фоне сообщений о данных европейской разведки, которой якобы стали известны потенциальные требованиях РФ на переговорах по украинскому вопросу. В них указываются «демонтаж киевского режима», признание суверенитета России над новыми регионами и демилитаризация территорий вблизи Крыма, что затрагивает Одесскую область.

Песков назвал данные требования крайне противоречивыми. К тому же пресс-секретарь отметил, что не был осведомлен о таких рекомендациях.

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#украина
#европа
#киев
Премьер Канады Карни: я готов встретиться с Трампом при уважении суверенитета
13 марта 2025, 02:52

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом в том случае, если последний выразит уважение к суверенитету страны. Об этом Карни сказал на пресс-конференции на сталелитейном заводе в Гамильтоне.
«Я готов встретиться с президентом Трампом в подходящий момент, но только при уважении канадского суверенитета и в рамках работы над более всеобъемлющим подходом к торговым отношениям», — сказал Карни в ходе трансляций, которые велись канадскими телеканалами.

Премьер отметил, что встреча с американским лидерам состоится и при условии готовности Трампа обсуждать совместные подходы в торговой сфере. Напомним, что президент США увеличил пошлины на весь импорт стали и алюминия до 25%. Данное решение распространяется и на канадские товары. В ответ на это Канада ввела ответные пошлины.

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Трамп не продлил лицензию на расчеты за энергоресурсы РФ через санкционные банки
13 марта 2025, 01:06

Фото: iStock/Mustapha GUNNOUNI

Президент США Дональд Трамп не стал продлевать лицензию, которая позволяла зарубежным компаниям рассчитываться за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню», — сказала Левитт в ходе трансляции, которая велась телеканалом Fox News.

Соответствующая лицензия ранее действовала под введением министерства финансов. Левитт уточнила, что и сейчас именно это ведомство контролирует данный вопрос.

По словам экспертов, если лицензия не будет продлена, то стоимость нефти может увеличиться на пять долларов за баррель.

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#рф
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Трамп: идея перемирия для России имеет и обратную сторону
13 марта 2025, 00:04

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

По словам президента США Дональда Трампа, смысл договоренности с Украиной о прекращении огня может стать выгодным для России, но также иметь и обратную сторону. Такое заявление глава государства сделал в ходе своего диалога с журналистами в Белом доме.
«У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны», — сказал Трамп на выступлении, которое транслировалось на телеканале Fox News.

Этот ответ президент дал на вопрос о перспективах получения согласия на перемирие со стороны РФ.

Ранее сообщалось о разрабатываемом плане по смягчению антироссийских санкций. Обсуждение данного вопроса происходит в окружении Дональда Трампа.

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Хаменеи: призыв США к переговорам с Ираном — обман общества
12 марта 2025, 21:18

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Американский призыв к переговорам с Ираном нужен для обмана общества, заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.
«То, что президент США заявляет о готовности вести переговоры с Ираном и приглашает к переговорам, является обманом мирового общественного мнения...» — сказал он на встрече со студенчеством.
Хаменеи пояснил, что страны вели переговоры несколько лет, однако достигнутое соглашение было разорвано американской стороной.

«Как мы можем вести переговоры, если знаем, что они не сработают?» — задался вопросом аятолла.
Перед этим Хаменеи заявлял, что Иран не хочет переговоров с США, поскольку Вашингтон думает только о себе.

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#новости
#ядерное оружие
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Макрон поручил кабмину изучение последствий возможного изъятия активов РФ
12 марта 2025, 18:18

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил своему правительству изучить последствия возможного изъятия российских активов. Об этом Sud Radio заявила официальный представитель французского кабмина Софи Прима.
«Сейчас позиция правительства заключается в том, что нет (вопрос изъятия активов не стоит. — Прим. ред.), однако президент республики и премьер-министр поручили (главе Минфина. — Прим. ред.) Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения. <…> Очевидно, это очень заманчиво (для стран ЕС. — Прим. ред.). У нас здесь 230 миллиардов», — прокомментировала собеседница.
Прима добавила, что Париж испытывает опасения по поводу «системных эффектов» для французской экономики, ведь в стране, а также в других государствах Европы хранятся активы различных стран.

«Что могут подумать эти страны, если мы изымем российские активы вопреки международному праву?» — вопросила она.

Ранее на тему активов высказывался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркивал, что средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, придется вернуть России.

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