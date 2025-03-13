Песков: Кремль работает над более продуманными вариантами документа по Украине

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)
По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, Москва работает над более продуманными вариантами документа по Украине. Об этом Песков рассказал The Washington Post.
«Мы работаем над более продуманными вариантами», — заявил Песков газете.
Свой комментарий пресс-секретарь дал на фоне сообщений о данных европейской разведки, которой якобы стали известны потенциальные требованиях РФ на переговорах по украинскому вопросу. В них указываются «демонтаж киевского режима», признание суверенитета России над новыми регионами и демилитаризация территорий вблизи Крыма, что затрагивает Одесскую область.
Песков назвал данные требования крайне противоречивыми. К тому же пресс-секретарь отметил, что не был осведомлен о таких рекомендациях.
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