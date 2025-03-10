Трамп надеется на положительный исход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на положительный результат по итогам переговоров с Украиной. Встреча делегаций двух стран пройдёт 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия).
Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами из пула Белого дома на борту своего самолёта. Причём глава государства почему-то связал успех переговоров с местом, где они будут проводиться.
Он также выразил надежду на достижение «большого прогресса» в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса. По словам президента США, в Саудовской Аравии запланирован целый ряд «различных переговоров».
Ранее сообщалось, что украинская сторона намерена предложить частичное прекращение огня, чтобы добиться от США возобновления оказания военной помощи. В Киеве также опасаются, что Трамп может прибегнуть к шантажу и давлению, чтобы добиться от Украины уступок, выгодных России.
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«Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они (саудовцы - прим. ред.) принимают различные переговоры», — сказал Трамп.
Он также выразил надежду на достижение «большого прогресса» в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса. По словам президента США, в Саудовской Аравии запланирован целый ряд «различных переговоров».
Ранее сообщалось, что украинская сторона намерена предложить частичное прекращение огня, чтобы добиться от США возобновления оказания военной помощи. В Киеве также опасаются, что Трамп может прибегнуть к шантажу и давлению, чтобы добиться от Украины уступок, выгодных России.
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Александр Бойцов