«Ошибаются»: Посол Боднар возмутился тем, что про Украину стали забывать

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Западное оружие, которое предназначалось для Украины, отправляется в Израиль, об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, его цитирует T24.
«Международные СМИ обратили свое внимание в этом направлении (на Газу), поэтому есть те, кто думает, что война на Украине закончилась», — прокомментировал ситуацию Боднар.
По словам посла, сильное влияние на западную помощь Киеву также оказывает внутренняя политическая обстановка в странах Евросоюза и США. Так, в Америке курс помощи ВСУ сильно сменился на фоне предстоящих президентских выборах, правительство Венгрии и Словакии также поменяло отношение к поддержке Украины, а польские перевозчики продолжают блокаду на границе.
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Евгения Парфентьева