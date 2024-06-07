FT: Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне

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Еврокомиссия (ЕК) даст рекомендацию начать в июне переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европейские политики стремятся форсировать присоединение Киева к ЕС до того, как временным председателем Евросовета станет Венгрия.
Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Financial Times. По данным газеты, уже в пятницу, 7 июня, Еврокомиссия объявит, что Киев якобы выполнил требуемые для вступления в ЕС шаги, включая меры по борьбе с коррупцией, политическим лоббированием, шаги по защите языка национального меньшинства и новые правила декларирования доходов для чиновников.
Бельгия, которая в настоящее время председательствует в Евросовете, предлагает провести первый этап переговоров о вступлении Украины в ЕС 25 июня. Ожидается, что Будапешт выступит с возражениями. Венгрия сменит Бельгию на посту председателя Совета ЕС 1 июля. Её полномочия по Уставу организации продлятся шесть месяцев.
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Александр Бойцов