В Совфеде раскрыли, чем на самом деле обернутся переговоры в Женеве

13 февраля 2026, 19:47

Сенатор Джабаров: переговоры в Женеве не должны стать для Киева «ширмой»

Фото: Istock/FabrikaCr

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что Украина использует переговоры в Женеве для затягивания конфликта.





В разговоре с «NEWS.ru» Джабаров пояснил, что Москва рассматривает продолжение мирного процесса как позитивный сигнал.

«Россия всегда говорит, что за любые переговоры. Это лучше, чем когда их нет. Продолжение беседы — это хороший сигнал. Главное, чтобы она не стала ширмой для украинской стороны и очередным затягиванием времени, которое не будет содержать никаких предложений на переговорах», — отметил сенатор.