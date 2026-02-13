Военэксперт Самойлов: США заставляют Зеленского пойти на уступки
Франции и Германии нужно временное перемирие между Россией и Украиной, а не прочный мир. Такое мнение выразил военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов.
Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости заключения мира между Россией и Украиной, а также слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об отсутствии оружия для Киева говорят о том, что Германия и Франция начинают давить на Зеленского, подталкивая его к тому, что требуется Дональду Трампу.
«Президенту США сейчас требуется заключить перемирие. Трампу сейчас нужен большой позитив. Поэтому Вашингтон напрягает свои рычаги, чтобы заставить Зеленского пойти на уступки», — сказал Самойлов Общественной Службе Новостей.
Он не исключил, что западные партнеры вступили в политический сговор с Трампом и начали совместными усилиями давить на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки в рамках мирного соглашения с Россией.
При этом Самойлов уверен, что им нужно лишь перемирие, а не прочный мир. Россию это не устраивает, поскольку перемирие — это откладывание продолжения более жесткой войны, заключил эксперт.
Тем временем издание Politico со ссылкой на на европейских и американских чиновников сообщило, что США не дадут Украине гарантии безопасности, пока Киев не заключит мир с Москвой, пишут argumenti.ru.
Отмечается, что американский президент Дональд Трамп хочет использовать гарантии безопасности в качестве рычага давления на Владимира Зеленского.