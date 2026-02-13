Военэксперт Самойлов: США заставляют Зеленского пойти на уступки

13 февраля 2026, 19:07

Фото: iStock/Ruma Aktar

Франции и Германии нужно временное перемирие между Россией и Украиной, а не прочный мир. Такое мнение выразил военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов.





Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости заключения мира между Россией и Украиной, а также слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об отсутствии оружия для Киева говорят о том, что Германия и Франция начинают давить на Зеленского, подталкивая его к тому, что требуется Дональду Трампу.





«Президенту США сейчас требуется заключить перемирие. Трампу сейчас нужен большой позитив. Поэтому Вашингтон напрягает свои рычаги, чтобы заставить Зеленского пойти на уступки», — сказал Самойлов Общественной Службе Новостей.