FT: Евросоюз готовит торговую стратегию на случай победы Трампа на выборах

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Евросоюз разрабатывает новую стратегию торговых отношений с Соединёнными Штатами. Она будет задействована в случае прихода к власти Дональда Трампа.
Об этом сообщила газета The Financial Times. По информации издания, эта стратегия будет двухступенчатой. Евросоюз собирается принять требования новой администрации, но готов ужесточить подход, если Штаты продолжат поднимать тарифы на различные группы товаров. По мнению европейских чиновников, такие действия станут адекватным ответом на намерения Трампа ввести минимальный тариф 10% на все товары из ЕС.
В публикации указано, что Евросоюз «рассматривает метод кнута и пряника». Переговорщики из ЕС намерены связаться с Трампом в ноябре, ещё до его официального вступления в должность. Они намерены обсудить с ним, какие американские товары Евросоюз смог бы закупать в больших объёмах. В случае неудачи переговоров торговый департамент Еврокомиссии (ЕК) составит списки товаров на импорт, на которые могут быть наложены пошлины в размере 50% и выше.
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