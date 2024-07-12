В США рассказали о подготовке к торговой войне

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Евросоюз готовится к торговой войне с Китаем, сообщает The Economist. По мнению издания, ЕС может прибегнуть к этой мере из-за таможенных пошлин, введенных на электромобили.
Среди потенциальных мер торгового противостояния ЕС планирует применить карательные механизмы международных государственных закупок. В частности, ЕС может ограничить участие китайских компаний в государственных тендерах в Европе.
Ранее Еврокомиссия повысила импортные тарифы на электромобили из Китая до 37,6 процента. Министерство иностранных дел Китая заявило, что это решение вынуждает его защищать свои права. Между тем, Еврокомиссия отметила, что переговоры с Пекином по электромобилям значительно активизировались в последние месяцы, что позволяет надеяться на урегулирование спора путем переговоров.
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Александр Климов