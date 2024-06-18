В Евросоюзе раскрыли подробности обсуждения по кандидатуре главы ЕК

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Лидеры Европейского союза пока не смогли прийти к общей договоренности по вопросу кандидата на пост главы Еврокомиссии. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает РИА Новости.
«У нас состоялась дискуссия, я считаю, мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договоренности», — заявил он.В процессе неформальной встречи обсуждались вопросы стратегической повестки Евросоюза до 2029 года и кандидаты на посты глав Еврокомиссии, Евросовета и верховного представителя Евросоюза по внешней политике. Напомним, сейчас главой ЕК является Урсула фон дер Ляйен, претендующая на переизбрание на этот пост после победы партии на выборах в Европарламент, которая поддерживает ее кандидатуру.
Ранее сообщалось, что Евросоюз создал комиссию по борьбе с хищениями на Украине западной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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