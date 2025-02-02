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Возобновление поставок российского газа станет выгодным для Европы, но осуществить это является проблемой после подрыва «Северных потоков». Об этом пишут в Il Sussidiario.
«Мы также должны иметь смелость помнить, что общее и стратегическое соглашение между Россией и Европой было бы полезно для обеих сторон. Мы сделали вид, что забыли об этом, но когда мы расплачиваемся по счетам, мы это понимаем», — сообщают в итальянской газете.
Авторы текста отметили, что прекращение поставок газа через Украину навредило больше Киеву и ЕС, чем России. При этом обеспечить возобновление передачи голубого топлива для Европы является проблемой на фоне подорванных «Северных потоков».
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