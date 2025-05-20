FT: главы ЕС поражены нежеланием Трампа вводить санкции против РФ

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Лидеры Евросоюза поражены нежеланием президента США Дональда Трампа вводить новые санкции против России после его телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times.
«Европейские лидеры поражены тем, как Трамп описал достигнутые с Путиным договоренности. Из слов американского президента следовало, что он не готов оказать большее давление на Россию», — передает газета.
Как рассказал источник издания, Трамп во время разговора со своими европейскими коллегами не выразил поддержки в вопросе введения новых санкций против РФ.
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