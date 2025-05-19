Мирошник: Путин и Трамп углубили диалог крупнейших геополитических игроков

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом привел к углублению диалога крупнейших геополитических игроков. Об этом посол рассказал ТАСС.
«Ключевой итог переговоров между президентами США и России заключается в констатации углубления и расширения диалога между лидерами двух крупнейших геополитических игроков», — сказал Мирошник.
Помимо этого посол отметил, что многие люди ждали диалога лидеров именно по украинскому конфликту. При этом Путин и Трамп обсудили как и Украину, так и роль стран на других территориях. Этот диалог был посвящен широкому спектру вопросов, касающихся двух крупнейших геополитических игроков.
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