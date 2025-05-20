Песков: посредники по Украине должны занимать одинаковую дистанцию от участников

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посредником по урегулированию украинского конфликта может быть та страна, которая соблюдает одинаковую дистанцию от участников. Об этом представитель главы государства сказал в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
«Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта», — заявил Песков.
К тому же пресс-секретарь отметил, что позиция лидеров Евросоюза является открыто «проукраинской». Основной их задачей стало желание «обломать» Россию.
Песков указал на то, что данная позиция Европы не позволяет ей быть посредником в урегулировании конфликта. На это претендуют только те страны, которые способны сохранять объективность и равноудаленность от России и Украины.
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