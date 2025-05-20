Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Песков: посредники по Украине должны занимать одинаковую дистанцию от участников

Песков: посредники по Украине должны занимать одинаковую дистанцию от участников

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посредником по урегулированию украинского конфликта может быть та страна, которая соблюдает одинаковую дистанцию от участников. Об этом представитель главы государства сказал в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
«Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта», — заявил Песков.

К тому же пресс-секретарь отметил, что позиция лидеров Евросоюза является открыто «проукраинской». Основной их задачей стало желание «обломать» Россию.

Песков указал на то, что данная позиция Европы не позволяет ей быть посредником в урегулировании конфликта. На это претендуют только те страны, которые способны сохранять объективность и равноудаленность от России и Украины.

Читайте также:

Зеленский: Украина не будет выводить ВСУ из новых регионов России

Мирошник: Путин и Трамп углубили диалог крупнейших геополитических игроков

Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США будут отличными экономическими партнерами
#сша
#украина
#страны
#путин
#песков
#рф
#европа
#евросоюз
FT: главы ЕС поражены нежеланием Трампа вводить санкции против РФ
20 мая 2025, 00:35

Фото: iStock/SurkovDimitri

Лидеры Евросоюза поражены нежеланием президента США Дональда Трампа вводить новые санкции против России после его телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times.
«Европейские лидеры поражены тем, как Трамп описал достигнутые с Путиным договоренности. Из слов американского президента следовало, что он не готов оказать большее давление на Россию», — передает газета.

Как рассказал источник издания, Трамп во время разговора со своими европейскими коллегами не выразил поддержки в вопросе введения новых санкций против РФ.

Читайте также:

Песков: посредники по Украине должны занимать одинаковую дистанцию от участников

Зеленский: Украина не будет выводить ВСУ из новых регионов России

Мирошник: Путин и Трамп углубили диалог крупнейших геополитических игроков
#украина
#путин
#рф
#трамп
#россия
#сша
#европа
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский: Украина не будет выводить ВСУ из новых регионов России
20 мая 2025, 00:07

Фото: iStock/Olena_Z

По словам Владимира Зеленского, ВСУ не выйдут из новых российских регионов. Об этом глава киевского режима заявил на брифинге после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
«Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — заявил Зеленский.

При этом ранее глава киевского режима сказал о готовности Украины подписать с Россией меморандум о прекращении огня. Сейчас страна ждет от РФ соответствующего документа. К тому же Киев хочет провести встречу представительств Украины, России, США и ЕС.

Читайте также:

Мирошник: Путин и Трамп углубили диалог крупнейших геополитических игроков

Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США будут отличными экономическими партнерами

Евросоюз усилит санкционное давление на РФ после разговора Путина и Трампа
#сша
#ес
#зеленский
#путин
#киев
#рф
#трамп
#украина
#всу
#армия
#новые регионы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мирошник: Путин и Трамп углубили диалог крупнейших геополитических игроков
19 мая 2025, 23:57

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом привел к углублению диалога крупнейших геополитических игроков. Об этом посол рассказал ТАСС.
«Ключевой итог переговоров между президентами США и России заключается в констатации углубления и расширения диалога между лидерами двух крупнейших геополитических игроков», — сказал Мирошник.

Помимо этого посол отметил, что многие люди ждали диалога лидеров именно по украинскому конфликту. При этом Путин и Трамп обсудили как и Украину, так и роль стран на других территориях. Этот диалог был посвящен широкому спектру вопросов, касающихся двух крупнейших геополитических игроков.

Читайте также:

Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США будут отличными экономическими партнерами

Зеленский: Украина согласна подписать с Россией меморандум о прекращении огня

Евросоюз усилит санкционное давление на РФ после разговора Путина и Трампа
#сша
#украина
#посол
#путин
#рф
#трамп
#россия
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США будут отличными экономическими партнерами
19 мая 2025, 23:43

Фото: iStock/ronniechua

По словами главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Россия и США могут и станут отличными экономическими партнерами во благо стран и всего мира. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству во благо России, США и всего мира», — заявил Дмитриев.

К своему сообщению глава РФПИ прикрепил эмодзи с флагами РФ и США. К тому же Дмитриев добавил эмодзи с планетой Земля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин созвонился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Последний отметил, что РФ заинтересовала в торговом сотрудничестве двух стран.

Читайте также:

Ушаков прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом

Зеленский: Украина согласна подписать с Россией меморандум о прекращении огня

Евросоюз усилит санкционное давление на РФ после разговора Путина и Трампа
#сша
#россия
#земля
#владимир путин
#президент
#украина
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский: Украина согласна подписать с Россией меморандум о прекращении огня
19 мая 2025, 23:30

Фото: iStock/3dmitry

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать меморандум с Россией, который станет основополагающим для прекращения боевых действий. Об этом глава киевского режима сказал в ходе эфира на youtube-канале своего Офиса.
«В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести к карте, которая ведет до окончания конфликта. До договора, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима отметил, что Украина ожидает редакции соответствующего документа от российской стороны. При этом Киев планирует провести встречу между представительствами США, России, Украины и европейский стран.

Читайте также:

Евросоюз усилит санкционное давление на РФ после разговора Путина и Трампа

Ушаков прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом

Названы возможные условия России для прекращения конфликта на Украине
#сша
#украина
#евросоюз
#зеленский
#киев
#рф
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате