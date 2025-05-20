Зеленский: Украина не будет выводить ВСУ из новых регионов России

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По словам Владимира Зеленского, ВСУ не выйдут из новых российских регионов. Об этом глава киевского режима заявил на брифинге после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
«Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — заявил Зеленский.
При этом ранее глава киевского режима сказал о готовности Украины подписать с Россией меморандум о прекращении огня. Сейчас страна ждет от РФ соответствующего документа. К тому же Киев хочет провести встречу представительств Украины, России, США и ЕС.
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Иван Мусатов