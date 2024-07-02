FT и Bloomberg: Макрон «пропал» после поражения в первом туре выборов

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
Макрона в последний раз видели на прогулке с супругой за несколько часов до оглашения результатов парламентских выборов, пишут FT и Bloomberg
После победы ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов, президент Франции Эмманюэль Макрон исчез из поля зрения общественности.
1 июля во дворце президента Франции Макрон провёл заседание своего кабинета министров. После встречи многие министры выглядели обеспокоенными. Среди них были премьер-министр Габриэль Атталь и министр сельского хозяйства Аньес Панье-Рюнаше.
На собрании Макрон признал, что без голосов левых избирателей он не смог бы стать президентом в 2017 и 2022 годах. Он также отметил, что результаты второго тура выборов будут зависеть от того, насколько успешно французы смогут сохранить так называемый республиканский фронт — политическую тактику, направленную на объединение вокруг кандидата, занимающего самую высокую должность.
По итогам первого тура парламентских выборов «Национальное объединение» получило 33,1% голосов, а партия Эммануэля Макрона заняла третье место с 20%. Второе место досталось «Национальному фронту» с 28%.
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«В ходе предвыборной кампании соратники Макрона рекомендовали ему не привлекать к себе внимания из-за его непопулярности. Однако президент дал двухчасовое интервью, в котором предупредил об угрозе «гражданской войны» во Франции в случае победы его соперников. Его ближайшие союзники посчитали безрассудным сам роспуск Национального собрания», — отметили ведомства.
1 июля во дворце президента Франции Макрон провёл заседание своего кабинета министров. После встречи многие министры выглядели обеспокоенными. Среди них были премьер-министр Габриэль Атталь и министр сельского хозяйства Аньес Панье-Рюнаше.
На собрании Макрон признал, что без голосов левых избирателей он не смог бы стать президентом в 2017 и 2022 годах. Он также отметил, что результаты второго тура выборов будут зависеть от того, насколько успешно французы смогут сохранить так называемый республиканский фронт — политическую тактику, направленную на объединение вокруг кандидата, занимающего самую высокую должность.
«Президент Франции пока не высказывался по этому поводу, но призвал к формированию широкого альянса демократов и республиканцев для противостояния сторонникам Ле Пен. Однако этот призыв быстро вызвал противоречивые реакции со стороны других лидеров, которые также выступают против крайне правых», - рассказали в издательстве.
По итогам первого тура парламентских выборов «Национальное объединение» получило 33,1% голосов, а партия Эммануэля Макрона заняла третье место с 20%. Второе место досталось «Национальному фронту» с 28%.
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Мира Полтева