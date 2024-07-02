Путин назначил Ардабьеву и Панферова замглавы Минюста

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин своим указом назначил двух заместителей министра юстиции, ими стали Елена Ардабьева и Константин Панферов. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что Ардабьева вступила в должность статс-секретаря — заместителя министра юстиции. С июня прошлого года она занимала пост заместителя главы ведомства, а ранее возглавляла департамент экономического и гражданского законодательства Минюста.
Панферов назначен на должность замглавы Минюста России. Ранее он руководил департаментом правового обеспечения кабмина страны. Примечательно, что соответствующий указ вступает в силу с 2 июля текущего года.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на должность секретаря Совета Безопасности Чечни назначен его племянник Хамзат Кадыров.
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Панферов назначен на должность замглавы Минюста России. Ранее он руководил департаментом правового обеспечения кабмина страны. Примечательно, что соответствующий указ вступает в силу с 2 июля текущего года.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на должность секретаря Совета Безопасности Чечни назначен его племянник Хамзат Кадыров.
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Екатерина Коршунова