FT: Украина хочет убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку

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Киевские власти хотят убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку Украины. Об этом пишет Financial Times.
«Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку в ходе очень важных двусторонних переговоров на этой неделе», — пишет газета со ссылкой на источники.
Следующая встреча между представителями двух стран запланирована в Саудовской Аравии. На ней стороны обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине. К тому же Киев попытается убедить президента США Дональда Трампа в том, что Владимир Зеленский хочет быстрого завершения боевых действий с РФ.
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Иван Мусатов