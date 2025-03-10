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FT: Украина хочет убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Киевские власти хотят убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку Украины. Об этом пишет Financial Times.
«Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку в ходе очень важных двусторонних переговоров на этой неделе», — пишет газета со ссылкой на источники.

Следующая встреча между представителями двух стран запланирована в Саудовской Аравии. На ней стороны обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине. К тому же Киев попытается убедить президента США Дональда Трампа в том, что Владимир Зеленский хочет быстрого завершения боевых действий с РФ.

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Маск: не допустить Джорджеску к выборам президента Румынии является безумием
09 марта 2025, 23:30

Фото: iStock/rarrarorro

Миллиардер Илон Маск назвал безумием решение румынского ЦИК отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на выборах президента страны. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Это безумие!», — прокомментировал Маск новость о решении ЦИК.

Напомним, что в ноябре прошлого года в первом туре президентских выборов Румынии наибольшее число голосов было у Джорджеску. Уже 6 декабря весь избирательный процесс был аннулирован конституционным судом. Все из-за рассекреченных документов румынских спецслужб, в которых говорится о незаконном финансировании Джорджеску своей предвыборной кампании.

В частности кандидата обвинили в хакерских атаках на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе. К тому же Джорджеску заподозрили в связи с Россией, которая осуществляла некие гибридные действия в отношении Румынии. Правительство страны назначило новые сроки президентских выборов, которые пройдут 4 и 18 мая.

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В США готовят проект санкций против банковского и энергетического секторов РФ
09 марта 2025, 23:13

Фото: iStck/designer491

В Конгресс США внесен законопроект о введении очередных санкций против банковского и энергетического секторов России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
«Что касается России... Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры, нам следует обрушить на них санкционный ад. И на следующей неделе у меня будет законопроект для этого», — заявил Грэм* в интервью телеканалу Fox News.

Новый проект подразумевает ужесточение санкций против России. При этом ранее обсуждалось их снятие, в особенности после встречи американской и российской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В процессе переговоров поднималась тема и экономического взаимодействия между странами.

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«Брал деньги, как конфету у ребёнка»: Трамп возмущён расходами США на Украину по первому требованию Зеленского
Трамп: при Байдене Зеленский брал у США деньги, как конфету у ребёнка
09 марта 2025, 21:26

Фото: iStock/Andrii Atanov

Владимир Зеленский в период пребывания у власти в США Джо Байдена отбирал у Вашингтона деньги так же легко, как «конфету у ребёнка». Нынешний американский лидер возмутился прежними расходами на Украину в ходе интервью телеканалу Fox News.
Дональд Трамп подчеркнул, что при Байдене глава киевского режима смог получить от США порядка 350 миллионов долларов. Причём получал Зеленский средства по первому же требованию.

Президент Штатов назвал Зеленского «умным и жёстким парнем», однако он сомневается, что украинский политик благодарен властям США за оказанную его государству финансовую и военную помощь.

Вместе с тем Трамп добавил, что в США одинаково относятся как к Израилю, так и к Украине. Однако характер конфликтов в странах разный, поскольку Ближний Восток всегда находился под ударом.

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«Может не выжить»: Трамп без оптимизма смотрит на будущее Украины
Трамп: Украина может не выжить даже с сохранением американской помощи
09 марта 2025, 21:12

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Украина как государство «может не выжить». Причём такое развитие событий вполне вероятно даже в том случае, если Соединённые Штаты продолжат оказывать помощь Киеву.
Об этом заявил американский президент в интервью телеканалу Fox News. Такую сентенцию глава Белого дома высказал в тот момент, когда журналистка телеканала поинтересовалась у него, как он смотрит на перспективу сохранения государственности либо возможная гибель Украины в случае прекращения поддержки со стороны США.

«Она может не выжить в любом случае, но знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Знаете, нужны двое. Этой войны не должно было случиться, но она случилась. Теперь мы застряли в этой неразберихе», — ответил Трамп.

Президент и бизнесмен считает, что перспективы Украины «при любом раскладе» остаются неопределёнными, но не слишком обнадёживающими.

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Трамп заявил о «жёсткой политике» в отношении России при сохранении добрых отношений с Путиным
Трамп заявил о ведении «жёсткой политики» в отношении России
09 марта 2025, 19:29

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Вновь избранный и уже активно действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что продолжит сохранять достаточно «жёсткую позицию» в отношении России. При этом, по словам главы Белого дома, он сохранит хорошие отношения с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает телеканал Fox News, отмечая, правда, что, говоря о своей жёсткой позиции, американский лидер употребил прошедшее время.

«Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным», — сказал Трамп, комментируя вопрос взаимоотношений США и РФ.

«Новый-старый» хозяин Белого дома также прокомментировал упрёки в излишне «мягком» отношении к России, которые большей частью раздаются со стороны его оппонентов-демократов. Он напомнил, возражая на эту сентенцию, что в свой первый президентский срок, помимо прочих мер, ввёл огромное число антироссийских санкций, которые действуют до сих пор.

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