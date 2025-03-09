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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ NYT: Эксперты по безопасности из Швейцарии представили мирный план по Украине

NYT: Эксперты по безопасности из Швейцарии представили мирный план по Украине

Фото: istockphoto/sb2010

Фото: istockphoto/sb2010

Прекращение огня на Украине может быть достигнуто с помощью создания так называемой буферной зоны примерно в 9,6 километра. Она разделит противоборствующие стороны, а патрулировать эту площадь будут гражданские и полиция.
Безопасность же тех, кто наблюдает за этой специальной разделительной зоной, будут обеспечивать порядка 10 тысяч военных. Такой вариант мирного урегулирования украинского кризиса приведён в докладе Женевского центра политики безопасности, а внимание на него обратили журналисты издания The New York Times.

По мнению швейцарских экспертов, наблюдатели из числа гражданских лиц и сотрудников полиции будут осуществлять мониторинг созданной буферной зоны, следить за соблюдением режима прекращения огня и докладывать, отводятся ли на оговорённое расстояние тяжёлые вооружения. Специалисты считают, что такие международные силы, охраняющие зону разграничения, смогли бы предотвратить перерастание напряжённости и недопонимания между сторонами конфликта, которые, безусловно, сохранятся, в новые вооружённые столкновения.

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#швейцария
Несколько человек погибли после удара ВСУ ракетами HIMARS по рынку в Херсонской области — Сальдо
Сальдо: ВСУ ударили по рынку в Херсонской области американскими ракетами HIMARS
09 марта 2025, 18:42

Фото: istockphoto/RamonCast

Украинские военные нанесли удар по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. Есть погибшие и большое количество раненых.
Об этом сообщил глава российского региона Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале он написал, что воюющий с мирными жителями противник выпустил из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства две ракеты. Удары пришлись прямо по торговым рядам, где местные фермеры выставляют и реализуют продукцию, произведённую своими руками.

Увы, для некоторых простых людей, продавцов и покупателей, этот приезд на рынок стал последним в жизни, с горечью отметил губернатор. Многие посетители торговой площади и местные жители получили ранения. Чуть позже в пресс-службе Сальдо сообщили о семи пострадавших, их личности устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб. Сохраняется высокая вероятность повторного обстрела, предупредили в пресс-службе.

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#обстрел
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«Крышка котла» в Курской области почти закрыта — Медведев
09 марта 2025, 17:57

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сложившуюся обстановку в Курской области. По его словам, «крышка котла уже практически закрыта»
Соответствующий пост политик опубликовал в своём телеграм-канале. По его словам, на всей территории российского региона идёт полномасштабное наступление российских военных. Перекрываются и простреливаются ключевые дороги, по которым части ВСУ получали боеприпасы, продовольствие и пополнения из Сумской области Украины.

«Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается. Так держать!» — написал Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли уже две трети территорий Курской области, которые им удалось захватить после вторжения на территорию России в августе прошлого года.

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#всу
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Российские военные спасли обгоревшего кота из-под обстрелов в зоне СВО
09 марта 2025, 15:55

Фото: iStock/Photography by Adri

Российские бойцы спасли обгоревшего кота из-под пуль в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Военные на протяжении 40 минут везли раненое животное с линии боевого соприкосновения. Солдатам пришлось ехать стоя, держа кота на руках, чтобы ему не было больно от постоянной тряски.

После этого военнослужащие собственными силами выхаживали кота, но ему всё же потребовались лекарства и помощь ветеринара. В итоге зверька экстренно эвакуировали из зоны обстрелов.

В настоящее время кот находится в Донецке под присмотром волонтёров из приюта «Кошкин дом».

Совсем скоро животное отправится к родственникам одного из бойцов во Владивосток.

За время проведения СВО семьям российских военных передали свыше тысячи животных. Бойцы привязываются к питомцам и хотят оставить их себе.

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#вс рф
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Российские «Искандеры» уничтожили два штаб ВСУ в Судже — видео
Российские войска нанесли удар «Искандерами» по штабам ВСУ в Судже
09 марта 2025, 15:17

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Российские военные, используя оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», нанесли удар по штабам ВСУ в Судже, где располагалось командование украинской группировки. В результате атаки оба здания были уничтожены до основания.
Эксклюзивными кадрами мощного удара российских ракет поделилась обозреватель телеграм-канала «Оптимистка в штатском». Подчёркивается, что украинское командование сделало место дислокации военачальников подразделений ВСУ частные дома. Так что вполне резонно предположить, что атаке предшествовало получение выверенных данных разведки.

Автор публикации отмечает, что районный центр Суджа в Курской области является ключевым опорным пунктом украинской группировки, вторгшейся в пределы российского региона. Части Вооружённых сил РФ уже зачистили окрестности и приступили к штурму города. Освобождён, в частности, супермаркет «Пятёрочка», ставший знаменитым благодаря многочисленным селфи солдат ВСУ. Бои за Суджу продолжаются.




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#солдат
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МО: Войска ВС РФ освободили два села по обе стороны границы в Курской области
09 марта 2025, 15:00

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные освободили село Лебедевка в приграничном районе Курской области. Практически одновременно части войсковой группировки «Север» мощным коротким ударом выбили противника из хутора Новенькое, который находится уже по ту сторону границы — в Сумской области Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Оба населённых пункта находятся под полным контролем солдат армии России, уточнили в ведомстве.

Кроме того, ранее стало известно, что украинские войска оказались фактически в огневом мешке в районе села Малая Локня на территории Курской области. Переход этого крупного поселения под контроль российских войск — лишь вопрос времени. Известно, что ВСУ потеряли уже две трети территорий, захваченных ими сразу после вторжения в российский регион.

Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики.

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#минобороны
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#рф
#курская область
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