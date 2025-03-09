NYT: Эксперты по безопасности из Швейцарии представили мирный план по Украине

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Прекращение огня на Украине может быть достигнуто с помощью создания так называемой буферной зоны примерно в 9,6 километра. Она разделит противоборствующие стороны, а патрулировать эту площадь будут гражданские и полиция.
Безопасность же тех, кто наблюдает за этой специальной разделительной зоной, будут обеспечивать порядка 10 тысяч военных. Такой вариант мирного урегулирования украинского кризиса приведён в докладе Женевского центра политики безопасности, а внимание на него обратили журналисты издания The New York Times.
По мнению швейцарских экспертов, наблюдатели из числа гражданских лиц и сотрудников полиции будут осуществлять мониторинг созданной буферной зоны, следить за соблюдением режима прекращения огня и докладывать, отводятся ли на оговорённое расстояние тяжёлые вооружения. Специалисты считают, что такие международные силы, охраняющие зону разграничения, смогли бы предотвратить перерастание напряжённости и недопонимания между сторонами конфликта, которые, безусловно, сохранятся, в новые вооружённые столкновения.
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По мнению швейцарских экспертов, наблюдатели из числа гражданских лиц и сотрудников полиции будут осуществлять мониторинг созданной буферной зоны, следить за соблюдением режима прекращения огня и докладывать, отводятся ли на оговорённое расстояние тяжёлые вооружения. Специалисты считают, что такие международные силы, охраняющие зону разграничения, смогли бы предотвратить перерастание напряжённости и недопонимания между сторонами конфликта, которые, безусловно, сохранятся, в новые вооружённые столкновения.
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Александр Бойцов