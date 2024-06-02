FT: Киев остался недоволен идеей НАТО о выделении 100 миллиардов долларов

Фото: istockphoto/Michele Ursi
Киеву не понравилась идея Североатлантического альянса о выделении 100 миллиардов долларов. Об этом сказал неназванный источник в НАТО.
Его мнение приводит издание The Finantial Times. По словам источника, это намерение хорошее, но по сути НАТО мало что добавит. Он уточнил, что киевские власти остались «не в восторге», поскольку по сути Украина не получит новых средств: названная сумма только закрепит уже имеющуюся помощь от альянса.
Однако члены блока предполагают, что такой шаг позволит ускорить поставки Украине, а также упорядочить процедуру предоставления помощи. Ещё в марте стало известно, что НАТО на саммите в Вашингтоне собираются создать специальную структуру для организации поставок вооружений Киеву. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Читайте также:
В НАТО начинают соглашаться с необходимостью дипломатического урегулирования на Украине
Telegraph: Зеленского призвали не давить на НАТО в вопросе вступления Украины
В США раскрыли, к чему привела военная помощь для Украины
Александр Бойцов