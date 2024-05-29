Telegraph: Зеленского призвали не давить на НАТО в вопросе вступления Украины

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Украинского президента Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на членов НАТО в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс. Это произошло по итогам прошлогоднего саммита в Литве.
Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в альянсе, в НАТО посчитали, что страны, поддерживающие вступление Украины в организацию, в частности, Великобритания, создали слишком сильное давление вокруг этого решения. Зеленскому указали на недопустимость оказания дополнительного давления на отдельных союзников с целью лоббировать присоединение Киева к Североатлантическому блоку.
Как пишут обозреватели издания, Украина не продвинется дальше в вопросе вступления в НАТО в этом году, так как члены альянса опасаются быть втянутыми в конфликт с Россией. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Зеленского пригласят в июле в Вашингтон для участия в саммите организации, но вступление Украины в НАТО там обсуждаться не будет.
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Александр Бойцов