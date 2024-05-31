В НАТО начинают соглашаться с необходимостью дипломатического урегулирования на Украине

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Всё больше стран НАТО начинают поддерживать точку зрения Турции о необходимости решения конфликта на Украине дипломатическим путём. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан в кулуарах неформального заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.
По его словам, страны НАТО продолжают прилагать усилия по оказанию поддержки Украине в военной сфере. Однако Турция, в противовес им, регулярно поднимает вопрос о необходимости дипломатического урегулирования конфликта. Многие члены альянса пренебрегают этим. Но сейчас наблюдается тенденция по увеличению числа стран, которые меняют свою позицию и переходят на сторону Анкары.
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Анастасия Чинкова