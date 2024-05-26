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Западное вооружение не оправдало ожиданий в зоне спецоперации, сообщает New York Times.
«По словам украинских командиров, некоторые из поставленных западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей», — говорится в статье.Украинские командиры и киевский военный исследовательский проект указывают, что некоторые американские высокоточные снаряды, отправленные в зону СВО, оказались неэффективными на поле боя из-за помех, создаваемых российскими системами.
Сообщается, что эта проблема заставила украинских военных прекратить использование части переданного вооружения. В статье также упоминается, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что западные снаряды оказали помощь, но лишь на короткий срок.
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