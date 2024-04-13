Китай прокомментировал поставки вооружения в зону конфликта на Украине

Фото: istock / Sky_Blue
Посольство КНР в США призвало Вашингтон не вмешиваться в торговые отношения Китая и России. Об этом изданию ТАСС заявил представитель посольства Китайской народной республики (КНР) в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
«Китай не является производителем [вооружений - ред.] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — отметил китайский дипломат.Так Лю прокомментировал заявление чиновников администрации президента Штатов Джо Байдена о том, что КНР якобы помогает РФ наращивать военные возможности в связи спецоперацией на Украине.
Ранее КНР ввела санкции против двух компаний из США за поставки оружия Тайваню. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Шольц назвал условие для диалога с Путиным
Киргизия выразила России обеспокоенность в связи с инцидентом с семьёй дипломата
Глава Гагаузии Гуцул сообщила о намерении Молдавии ликвидировать автономию
Алина Юрчак