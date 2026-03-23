FT: Лукашенко может встретиться с Трампом в США
Президент Беларуси Александр Лукашенко может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в американской администрации.
По информации издания, в Вашингтоне уже несколько месяцев обсуждают возможность приглашения белорусского лидера. Спецпосланник Джон Коул подтвердил, что такие переговоры ведутся.
На прошлой неделе Коул посетил Минск. По итогам контактов США сняли санкции с ряда белорусских структур, включая «Беларуськалий», Белорусскую калийную компанию, «Белинвестбанк», Банк развития и Минфин. В свою очередь Лукашенко сообщил об освобождении 250 заключённых.
Стороны также обсуждали восстановление полноценной работы американского посольства в Минске. По словам Лукашенко, Вашингтон предложил Беларуси заключить «большую сделку», инициированную от имени американского лидера Дональда Трампа.
Читайте также: